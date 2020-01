◼ ČESKO

Digitální daň by mohla začít platit již letos

Česko by mohlo zavést digitální daň pro internetové firmy ještě letos. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to včera řekl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Nevyloučil, že by se její navrhovaná sedmiprocentní výše mohla snížit. Vládní návrh na zavedení digitální daně v úvodním kole podpořila sněmovna. Daň se dotkne globálních hráčů, jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple. Se zavedením daně nesouhlasí USA.