V pátek večer vyskočil Tomáš Vondráček na stůl, aby promluvil před zaplněným sálem ve své pražské firmě Actum. "Chlapi a děvčata, nedělejte v kódu žádné prasárny, pracujte pořádně. S vládním IT zmocněncem Vladimírem Dzurillou jsme se dohodli, že když splníme technické požadavky státu, tak to, co tento víkend vyvineme, se skutečně použije," pronesl Vondráček a vysloužil si potlesk.