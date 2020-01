Lidé, kteří mají před sebou i několik desítek let splácení hypotéky, se bojí zvyšování úrokových sazeb, takže si ty stávající snaží pojistit na co nejdelší dobu. Ještě donedávna byla nejoblíbenější tzv. pětiletá fixace úrokové sazby, nyní roste obliba sedmi- i desetiletého fixu. Zdá se to být pochopitelné: s tím, jak roste inflace, musela zvýšit svoji základní úrokovou sazbu i Česká centrální banka. A protože ceny rostou stále − dokonce více, než se čekalo −, cena peněz by měla jít vzhůru. Aspoň podle ekonomické teorie.