V podniku Strojmetal Aluminium Forging, který vyrábí hliníkové díly pro podvozky luxusních aut, vygradoval boj o moc mezi jeho dvěma majiteli. Na jedné straně je miliardář Petr Otava, který do firmy vstoupil před dvěma lety a postupně zde získal většinový podíl. Na druhé je Miroslav Jelínek, který ve firmě působí téměř 50 let a od revoluce je generálním ředitelem. Do sporu se už kromě právníků zapojili i členové ochranky, minulou středu dokonce musela v sídle společnosti v středočeské Kamenici zasahovat policie.