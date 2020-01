Vědci z pražského ČVUT vyvíjejí specializované létající stroje, které dokážou například v roji mapovat interiéry vzácných památek nebo provádět inventury ve skladech. Start-up Dronetag pětadvacetiletého Lukáše Brchla ze stejné školy převzal v Helsinkách vesmírného Oscara, jak se říká ocenění Galileo Masters. Na vysokých školách v Česku se nejen vyučuje, ale daří se tam i vědě, výzkumu a podnikání. Na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze byl vloni dokonce otevřen profesně zaměřený studijní program inovativní podnikání.

Podle nedávné studie Sybille Reichertové hrají vysoké školy klíčovou roli v utváření takzvaných regionálních inovačních ekosystémů. Autoři sbírali data v rámci devíti případových studií na předních evropských školách. Vedle znovuobnovené pařížské Sorbonny či finské Aalto University se na publikaci podílela i Masarykova univerzita. Výzkum například ukazuje, jak jednotlivé instituce přispívaly k oživení svých regionů po finanční krizi. Jedním ze závěrů mimo jiné je, že dlouhodobá strategická partnerství mezi univerzitami a nadnárodními společnostmi mohou posilovat výzkum.

Přestože vysoké školy fungují jako akademické instituce na byznysu nezávisle, bez spolupráce se soukromými firmami by nemohly existovat − peníze poskytované státem by na to jednoduše nestačily. A právě na financování vysokých škol se blíže podívala Markéta Hronová v textu Byznys a univerzity? Jde to. I když… Home Credit možná nebude souhlasit.

Článek byl publikován ve speciální příloze Práce & Kariéra – Inovace na vysokých školách.