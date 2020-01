Méně zkušené pracovníky na plný úvazek, nebo kvalifikované ve švarcsystému? Čtyřicetiletý Petr Kopyta, který vede IT oddělení v menší pojišťovně, je v patové situaci. Hledá pro nový projekt tři IT odborníky, ale z peněz, které má v rozpočtu, dokáže zaplatit na hlavní pracovní poměr jen dva s odpovídající kvalifikací. Pokud by slevil ze svého nároku na zaměstnanecký poměr, lidi by získal. Firma chce ale jen interní zaměstnance a odmítá riskovat pokutu za švarcsystém. "V segmentu IT už dnes nikdo s vyšší kvalifikací na úvazek nepracuje. Ajťákům už nejde jen o peníze, jsou zvyklí pracovat svobodně, nezávisle na jednom zdroji příjmů a často i jen dočasně," stěžuje si Kopyta, jenž je v situaci, kdy pro tradičně založenou firmu hledá lidi, pro které je pružnost v práci nezbytná. Zkušenost Petra Kopyty není na českém trhu ojedinělá. Postupně tu ale přibývá společností, které už nabízejí různé alternativy spolupráce.