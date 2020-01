Kancelářské tance s mobilním procesorem

Že by mobilní procesory mohly pohánět profesionální počítač s Windows, se ještě před pár lety zdálo být utopií. Surface Pro X s čipem Microsoft SQ1 od Qualcommu však ukazuje, že to půjde. Nový Surface láká hlavně na tenký a lehký design s malými rámečky kolem kvalitního displeje a možnost používat pero schované v klávesnici. Kvůli použitému čipu na tabletu ale nefungují některé aplikace pro Windows a slabší je to také s hrami. Kancelářskou práci Surface Pro X ovšem zvládá spolehlivě. Jen není levný, jeho cena s klávesnicí začíná na 45 tisících.

Huawei to zkusí bez Googlu

Huawei v Česku začal prodávat model Mate 30 Pro s Androidem, ale bez služeb Googlu - obchodu Google Play, Google Pay, bez YouTube nebo Google Photos. Foto: Archiv výrobce

Jeden z nejlepších telefonů loňského roku se začne prodávat i v Česku. Huawei ale doveze Mate 30 Pro pouze do svého e-shopu a značkových prodejen − jako pokusného králíka. Bude to totiž první telefon tohoto výrobce, který se u nás bude prodávat s Androidem bez služeb Googlu. Tedy bez obchodu Google Play, bez Google Pay, bez YouTube nebo Google Photos. Huawei sází na výkon, design a špičkový fotoaparát. Cena 25 tisíc je sebevědomá, zákazníci ale za ni kromě telefonu dostanou i bezdrátová sluchátka a chytré hodinky plus půlroční "záruku" na bezplatnou výměnu případného rozbitého displeje.

Subtilní tělo, dospělý zvuk

Reprosoustavy Alpha T20mají navzdory svým malým rozměrům plný zvuk s dostatkem basů. Foto: archiv výrobce

Kanadská značka PSB v Evropě není příliš známá, přitom vyrábí výborné reprosoustavy. V redakci jsme otestovali sloupový model Alpha T20, nejaktuálnější v nabídce firmy, a bylo to setkání plné překvapení. Reprosoustavy s elegantním designem jsou překvapivě malé. Na výšku má Alpha T20 jen 83 centimetrů a šířka 17 cm dala prostor jen pro 13cm středobasové měniče. Zvuk je přitom plný, příjemný a dobře kontrolovaný. Je až neuvěřitelné, že tak subtilní reprosoustavy hrají už od 35 Hz v toleranci 3dB, tedy hodně hluboko. Díky výrazným basům se proto Alpha T20 hodí i k domácímu kinu. A z pohledu poměru cena výkon je 16 tisíc korun více než příznivých.