Začátkem roku se výrazně propadly ceny sběrového papíru. Surovinu, které se v Česku ročně vytřídí něco přes milion tun, tak najednou téměř nikdo nechce. Pokud sběrné firmy papír vůbec odeberou, udělají to většinou zadarmo nebo maximálně zaplatí korunu za kilogram. Hlavní příčinou tohoto stavu je omezování dovozu vytříděného papíru ze strany Číny, které začalo roku 2017 a vrcholí právě nyní. Na celém kontinentu se podle Evropské konfederace recyklačního průmyslu v roce 2018 sesbíralo 56,5 milionu tun papíru, jehož více než čtvrtina (přesná čísla nejsou k dispozici) předtím mířila do Asie. "Export z Evropy do Číny postupně klesl na třetinu a očekává se jeho další omezení. Oproti roku 2016 tak v Evropě zůstává ročně asi pět milionů tun sběrového papíru," vysvětluje Jaroslav Tymich, prezident Asociace českého papírenského průmyslu. Připouští ale, že se do Číny vyvážel sběrový papír nejhorší kvality, a proto je krok největší asijské ekonomiky pochopitelný. Ještě více než z Evropy se pak do Číny vyváželo ze Spojených států.