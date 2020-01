Dvanáct pokojů s terasou a výhledem na Řím v Apoštolském paláci je prázdných. František se nenastěhoval do sídla svých předchůdců na papežském stolci, dává přednost dvoupokojovému apartmá v Domě svaté Marty. Hotelu, ve kterém bydlí například kardinálové během svého pobytu ve Vatikánu. Zvláštní doba: papežové žijí hned dva − bývalý a současný −, přitom v Apoštolském paláci žádný. Ten druhý, emeritní papež Benedikt XVI., rezignoval v roce 2013 (něco takového se stalo naposledy roku 1294) a pobývá v klášteře Panny Marie ve Vatikánských zahradách, blízko budovy Rádia Vatikán. Zvláštnost této situace posloužila jako námět tvůrcům filmu Dva papežové, který produkovala a s nímž slaví od loňského prosince úspěch on-line videotéka Netflix. Fiktivní setkání se odehrává v roce 2012 a jeho protagonisty jsou Benedikt XVI. ještě jako hlava katolické církve a budoucí papež František, v té době kardinál a arcibiskup Buenos Aires Jorge Bergoglio. Ten přijel do Vatikánu, aby nadřízenému Benediktovi oznámil svůj plán odejít do důchodu. Papež jej však zaskočí informací, že se tak chystá učinit on sám.