Poté, co Česká pošta vyhlásila obří tendr na dodavatele komunikačních služeb a HN upozornily na to, že termín na podání přihlášek je skoro nesplnitelný, změnila pošta podmínky řízení. O tom, kdo získá čtyřletou zakázku na správu IT technologií České pošty za 790 milionů korun, se rozhodne později.