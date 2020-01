Z novozélandské divočiny do lesů u Žatce to není zase tak daleko. Alespoň pro režiséra Taiku Waititiho, který svůj satirický film Králíček Jojo zasadil právě do českého Žatce a jeho okolí. A ukázal, že ať už točí v lesích rodné země nebo v těch tuzemských dubových, stále je režisérem s rozpoznatelným rukopisem. V centru jeho příběhů stojí nadsázka a dětské vidění světa, které Králíčkovi Jojo momentálně vysloužily šest oscarových nominací, včetně té pro nejlepší film.