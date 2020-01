Itálie: Juventus zkouší štěstí s mladým Zlatanem

Ve stejný den, kdy do AC Milan dorazil Zlatan Ibrahimovič, největší hvězda, která v zimě přišla do italské ligy, představil Juventus posilu, od níž se čeká, že jednou bude zářit podobně jako její slavný švédský krajan. Co na tom, že jméno Dejan Kulusevski zatím mimo Itálii téměř nikdo nezná.