Firmy a vlády se musí co nejrychleji pustit do boje s klimatickými změnami, které ohrožují lidstvo − životní prostředí, ale i byznys. Naléhavá výzva zaznívá z probíhajícího Světového ekonomického fóra, jehož 50. ročník se od pondělka do pátku koná ve švýcarském Davosu, luxusním středisku zimních sportů.