Miliony Číňanů se tísní v odletových halách, nastupují do letadel a plní vlaky. Stejně jako každý rok i letos vyrážejí oslavit svůj nejdůležitější svátek, příchod lunárního nového roku, za příbuznými, daleko od míst, kde žijí. Největší hromadná migrace na světě tentokrát budí vážné obavy. Číňané mohou do zahraničí zanést nebezpečný virus, který už v jejich zemi usmrtil 17 lidí, rychle se šíří a není proti němu lék. Světová zdravotnická organizace WHO kvůli tomu včera mimořádně jednala v Ženevě.