Zbabělá diktatura!

Juan Guaidó

Vůdce venezuelské opozice tak reagoval na prohledání své kanceláře tamní tajnou službou Sebin. Guaidó je nyní na návštěvě Evropy, kde se sešel mimo jiné s britským premiérem Borisem Johnsonem. Má promluvit i na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde chce získat podporu při své snaze o svržení režimu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

◼ SLOVENSKO

Čaputová kritizovala policii i prokuraturu

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová včera kritizovala policii a prokuraturu, že řádně nespolupracovaly v případu bývalého generálního prokurátora Dobroslava Trnky. Jeho stíhání záhy po zadržení zrušil prokurátor. Policie minulý týden Trnku zadržela pro podezření ze zneužití pravomocí v kauze státní loterie Tipos z doby před deseti lety, v níž figuruje i tehdejší ministr financí Ján Počiatek.

◼ IZRAEL

Macron vykázal policistu z kostela v Jeruzalémě

Francouzský prezident Emmanuel Macron včera zavítal do kostela svaté Anny v Jeruzalémě, kam přijel na mezinárodní fórum o holokaustu. U vstupu do objektu při hlasité hádce vykázal z místa izraelského policistu, což mnohým připomenulo podobný incident z návštěvy někdejšího prezidenta Jacquesa Chiraka v roce 1996. Kostel patří ke čtyřem jeruzalémským objektům, které jsou majetkem francouzské vlády.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Lordi tvrdě narazili v Dolní sněmovně

Britská Dolní sněmovna včera odmítla všechny změny, které v prováděcím zákonu k brexitové dohodě učinila Sněmovna lordů. Horní komora chtěla mimo jiné lépe chránit občany EU či dětské uprchlíky. Návrh brexitového zákona nyní znovu poputuje k lordům, kteří se mohou opět pokusit přijmout dodatky. Podle agentury Reuters ale termín brexitu v ohrožení není. Británie by měla EU opustit 31. ledna.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Brexitový zákon schválily obě komory parlamentu

Prováděcí zákon k dohodě o vystoupení Velké Británie z Evropské unie schválily obě komory britského parlamentu. Horní komora se původně pokoušela k zákonu připojit dodatky, dolní ale všechny odmítla a horní svou snahu o změny vzdala. Chybí už jen podpis královny Alžběty II. Schválení zákona je podmínkou ratifikace dohody o brexitu, kterou vyjednal premiér Boris Johnson s Bruselem. Království má z unie odejít již 31. ledna.

◼ ITÁLIE

Ministr Di Maio končí v čele Hnutí pěti hvězd

Italský ministr zahraničí Luigi Di Maio oznámil, že končí ve funkci šéfa vládního Hnutí pěti hvězd. Dočasně jej nahradí senátor Vito Crimi, nový předseda bude vybrán v následujících měsících po kongresu strany. Změna přichází ve chvíli, kdy Itálii vládne křehká koalice Hnutí pěti hvězd a Demokratické strany. V regionálních volbách ji ale poráží krajně pravicová Liga exministra Mattea Salviniho. Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny.

◼ USA

Začal soud s filmařem, který odstartoval #MeToo

Soud na newyorském Manhattanu začal projednávat kauzu filmového producenta Harveyho Weinsteina obviněného ze sexuálního násilí. Weinstein trvá na své nevině. Hrozí mu až doživotní vězení. Skandál kolem filmaře, který byl považován za jednoho z nejmocnějších mužů Hollywoodu, stál před dvěma lety u zrodu kampaně #MeToo. V ní se ženy začaly veřejně svěřovat se zkušenostmi se sexuálním obtěžováním.

◼ ČÍNA

Číňané omezí od března lety z Pekingu do Prahy

S účinností od začátku března pozastavila Čína prodej letenek na lety z Pekingu do Prahy s firmou Hainan Airlines. Důvod opatření české ministerstvo zahraničí nezná. Prezident Miloš Zeman v říjnu řekl, že diplomatická roztržka mezi vedením Prahy a Čínou může vést k odklonění některých leteckých linek z Číny do Prahy. Praha má v současné době celkem čtyři letecká spojení s Čínou, celkem jde o 12 spojení týdně.

Je to habaďůra, není to vůbec případ, je to podvod.

Donald Trump

Americký prezident považuje impeachmentový proces, kterému čelí, za umělý výtvor demokratů, rozhodování ale nechává plně na Senátu amerického Kongresu. Šéf Bílého domu to prohlásil před odletem z Davosu.

◼ ČESKO

O další fázi Rathovy kauzy rozhodne soud do 31. ledna

V takzvané druhé větvi kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha vynese Krajský soud v Praze rozsudek 31. ledna. V případu je obžalováno devět lidí a osm společností. Rath čelí obžalobě z přijímání úplatků za zmanipulované veřejné zakázky, hrozí mu až 12 let vězení. Soud začal případ projednávat před rokem, obžalovaní vinu odmítají. Státní zástupce minulý týden navrhl, aby soud Rathovi prodloužil trest ze sedmi na 9,5 roku.

◼ ČESKO

Shromáždění k uctění Kubery proběhne v únoru

Smuteční shromáždění k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) se uskuteční 3. února v poledne v Teplicích. Odpoledne se bude konat pietní shromáždění v pražském Rudolfinu. Pohřeb bude v rodinném kruhu. Řekla to senátní tisková tajemnice Sue Nguyen. Rozloučení v Teplicích se uskuteční v Krušnohorském divadle. Senát navrhl vládě vyhlášení státního smutku, rozhodnutí padne v pondělí.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Zemřel herec Terry Jones z Monty Pythonů

V 77 letech zemřel britský herec Terry Jones, známý zejména z komediální skupiny Monty Python. Jones pocházel z Walesu a kromě herectví se věnoval také režírování. Byl například režisérem známého montypythonovského filmu Život Briana. Trpěl vzácným typem demence. Podle BBC to byl právě Jones, který přišel s nápadem vrstvit za sebe v rychlém sledu komediální skeče, v nichž často chybí pointa, který se následně stal pro skupinu charakteristickým.

◼ ČESKO

Informační systém MPSV má být o miliardu dražší

Nový jednotný informační systém resortu práce a sociálních věcí, který se má spustit příští rok a původně měl fungovat od roku 2017, bude proti plánům o miliardu dražší. Místo 1,5 miliardy korun by měl stát bezmála 2,5 miliardy. Podle resortu by se investice do nových systémů měla díky úsporám za provoz vrátit asi za osm let. Podle podkladů ministerstva za částí navýšených nákladů jsou "rozvojové požadavky", které se nedaly v době zadání zakázek očekávat.

◼ ČESKO

Většina Čechů nechce platit návštěvu lékaře ani recept

Výrazná většina lidí v Česku nadále odmítá poplatek u lékaře a za recept v lékárně, snížení počtu lůžek v nemocnicích a úbytek specializovaných pracovišť. Vzrostl souhlas s příplatkem na stravu a lůžko v nemocnici a postupně se zvyšuje podpora dělení zdravotní péče na standardní a placenou nadstandardní. Většina lidí ale stále příplatek na stravu ani placený nadstandard nechce. Téměř vyrovnaná je podpora pro zvýšení zdravotního pojištění rizikovým skupinám, například kuřákům.