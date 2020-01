Reklama na internetu sice nabírá na síle, inzerenti ale nejvíce peněz dál utrácejí za to, aby byli vidět v televizi. Loni to bylo přes 57 miliard korun, oproti roku 2018 zhruba o osm procent více. Rostly tak rychleji než celý trh − celkem investice do reklamy narostly přibližně o sedm procent na 123 miliard.