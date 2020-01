Dva bratři požádali rabína, aby rozhodl jejich spor. Rabín vyslechl prvního, pokýval hlavou a usoudil: "Máš pravdu." Pak se ujal slova druhý, rabín ho opět vyslechl a opět pokýval hlavou se slovy: "Ty máš taky pravdu." Nakonec se do sporu vložila rabínova žena: "Ale muži, oba přece nemůžou mít pravdu!" Rabín se zamyslel a vše uzavřel slovy: "A ty máš taky pravdu."

Tato stará anekdota mi vytanula na mysli, když jsem kdysi pátral po začátcích stavebního spoření. Nacházel jsem totiž rozporuplné odpovědi na otázku, kdy vznikla a jak se jmenovala vůbec první stavební spořitelna.

Není sporu o tom, že kolébkou stavebního spoření v podobě, jak je známe u nás, bylo Německo. Od poloviny 19. století vznikaly spolky, které se snažily řešit otázku bydlení pro nejchudší vrstvy. Mnohá jména z té doby známe, jen si to možná neuvědomujeme. Například Friedrich Wilhelm Raiffeisen zakládal pokladní spolky, které se staly prvopočátkem dnešní bankovní skupiny Raiffeisen. I v Českých zemích bylo mnoho pionýrů těchto myšlenek, z nichž nejznámější je František Cyril Kampelík, jehož jméno dodnes slyšíme ve slově "kampelička", označující spořitelní a úvěrní družstvo.

Stavební spoření vzniklo jako jedna z vývojových větví podobných sdružení. Kdy a kde však spatřila světlo světa ta skutečně první stavební spořitelna?

Mnoho pramenů vede k instituci se jménem "Stavební spořitelna pro každého" (Bausparkasse für Jedermann), kterou v roce 1885 založil pastor Friedrich von Bodelschwingh v německém Biele­feldu. Tento projekt však byl po čase opuštěn a neměl žádné následovníky. Také je nutno přiznat, že "Stavební spořitelna pro každého" měla se stavebním spořením společné pouze jméno. Fakticky se jednalo o jednu z mnoha podob svépomocných spořitelních a úvěrových sdružení, která tehdy vznikala a opět zanikala.

Jiné zdroje vedou ke sdružení s názvem "Spolek přátel", které v roce 1921 založil Georg Kropp. V podmínkách hyperinflace však spolek nemohl fungovat, proto byl rychle rozpuštěn a ve vylepšené podobě znovu ustanoven v roce 1924, po stabilizaci měny. To již byla instituce, která pracovala s pojmy, jako je "cílová částka", a byla první skutečnou stavební spořitelnou v tom smyslu slova, jak jej známe dnes. Co se skrývalo za nenápadným jménem "Spolek přátel"? Stačí dodat, že spolek vznikl v německém městečku Wüstenrot a po čase přejal jeho jméno do svého názvu. Ano, "Spolek přátel" byl začátkem dnešního koncernu Wüstenrot.

Úvodní anekdota o dvou bratrech se tak stává realitou. Pracovníci pro styk s veřejností, kteří pracují pro Wüstenrot, mohou hrdě hlásat, že první stavební spořitelnou byl "Spolek přátel", předchůdce dnešního Wüstenrotu. Stejně tak mají pravdu i ti ostatní, kteří za první stavební spořitelnu považují "Stavební spořitelnu pro každého".

Čas však běží a svět se mění. Nedávno byla zveřejněna zpráva o prodeji dvou společností, které v Česku měly v názvu jméno Wüstenrot. Se změnou vlastníka lze očekávat, že se přejmenují a značka spojená s historií stavebního spoření zřejmě z českého trhu zmizí.