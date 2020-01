Aktivisté z iniciativy Jsme fér, kteří prosazují, aby homosexuální páry mohly uzavírat manželství, ve čtvrtek přicházejí do sněmovny s dalším argumentem. Mají v ruce studii, podle níž diskriminace gayů a leseb stojí Česko mezi pěti a 38 miliardami korun ročně. Na lepším začlenění gayů a leseb do společnosti může ekonomika jedině vydělat, píše se v analýze koalice Open for Business, která sdružuje nadnárodní firmy podporující práva LGBT komunity. Patří mezi ně například Google, Microsoft, IBM nebo Tesco.