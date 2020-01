Za vším hledej ženu, tvrdili francouzští klasici, když chtěli najít vysvětlení v zásadě pro cokoliv. My, lidé moderní, víme, že za vším rozhodně není žena, ale peníze. Pochopili to i politici, takže cokoliv přepočítávají na peníze. A je jedno, o co vlastně doopravdy jde, protože i ta nejniternější lidská přání a touhy jde spočítat, zakalkulovat a vystavit jim účet. A zkuste polemizovat s čísly! A už se to naučili i jejich protihráči.

Takže třeba zastánci manželství osob stejného pohlaví, což je věc, kterou mohla Česká republika bez jakékoliv újmy dávno schválit, se začali ohánět penězi. Podrobně propočítali, že pokud čeští politici brání uzavřít sňatek dvěma dospělým lidem jenom proto, že se jim nelíbí jejich výběr, stojí Česko ročně až 37,5 miliardy. Započítali všechno: léčbu duševních chorob, kterým LGBT komunita podléhá častěji, protože ji většinová společnost odmítá přijmout, jaká je. Atraktivitu České republiky pro pracovníky i investory, protože lidé, kteří chtějí žít spolu, mají také peníze a ty chtějí utrácet tam, kde jim vyjdou vstříc. A to bohužel Česká republika není. A započítali i výdaje na svatby a oslavy, protože i to něco stojí, a když mají v Česku zákaz svateb, není co slavit a za co utrácet.

Určitě je propočet správný a bezpochyby i rozpočet přichází zákazem stejnopohlavních sňatků o spoustu peněz. Smutné ovšem je, že se nějaký takový výpočet musel dělat. Protože jestliže ústava zaručuje lidem rovnost, potom by jejich sexuální orientace neměla mít absolutně žádný vliv ani na to, zda mohou uzavřít sňatek, či nikoliv. Protože potom to znamená, že stále rozdělujeme lidi, v tomto případě podle sexuální orientace. Historie znala třídění lidí podle rasy a dodnes část světa neuznává práva žen. Proč čeští politici trvají na tom, že budou selektovat komunitu LGBT, není jasné. Teď ale dostanou čísla, kterým rozumí. Stejně jako tomu, že peníze potřebují. Držme palce LGBT komunitě, aby čísla pomohla tam, kde nepomáhá zdravý rozum.