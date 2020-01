Rychlost, s jakou Vladimir Putin pospíchá se střídáním vlády a se změnami v ústavě, by napovídala, že politik, který vládne z Kremlu přes dvacet let, má důvod k nervozitě. Daleko spíše však jen chce předvést, že právě on nadále určuje v Rusku tempo. Slovo tempo je nutno brát s jistou rezervou vzhledem k nepřehlédnutelné okolnosti, že po hospodářském růstu podpořeném vyššími cenami ropy a zemního plynu domácí politiku v posledních letech charakterizuje stagnace.