Spouštěčem byl pondělní vyhazov Vladimíra Kremlíka z postu ministra dopravy. Na volné místo nejpozději v pátek usedne Karel Havlíček, který zároveň vede ministerstvo průmyslu a obchodu, je vicepremiérem a také prakticky řídí Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace. V úterý pak premiér Andrej Babiš přišel s dalšími nápady. Pokud by mu vyšly, z Havlíčka by se stal "superministr", dostal by pod sebe ještě místní rozvoj. Babiš navíc rozvířil debatu o spojení ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí, v premiérových představách jsou pod jednou střechou i resorty zemědělství a životního prostředí.