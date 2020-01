◼ ČESKO

Vejprty převzaly od policie vyhořelý domov

Policie ukončila vyšetřování na místě požáru v domově pro postižené ve Vejprtech na Chomutovsku, při němž zemřelo osm lidí. Objekt včera předala zástupcům města. "Vyšetřování na místě skončilo, k příčině se zatím nebudeme vyjadřovat," řekla mluvčí krajské policie Alena Bartošová. Dílčí informace poskytne policie ve čtvrtek. Událost šetří jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti.

◼ ČESKO

Okruh náhrad za očkovací potíže se může rozšířit

Senát by měl podle zdravotnického výboru rozšířit odškodňování lidí za zvlášť závažné potíže, které jim způsobilo povinné očkování. Stát by měl v souladu s občanským zákoníkem hradit také bolestné a ztrátu výdělku, doporučil včera horní komoře jednomyslně její výbor. Úpravy vycházejí z původního vládního návrhu. Senát předlohu projedná příští týden.

◼ ČESKO

Sdílené služby využívá už třetina lidí

Podíl Čechů využívajících některé ze služeb sdílené ekonomiky stoupl loni zhruba na třetinu. V roce 2018 tyto služby využívala jen asi čtvrtina lidí. Průzkum provedla technologická a konzultační firma Ipsos. Lidé sdílejí auta, byty či jízdní kola, ale využívají třeba i sdílené investování nebo hlídání dětí. Nejrozšířenější službou byla platforma Uber nabízející přepravní služby, kterou loni využilo 14 procent Čechů.

◼ ČESKO

Akreditačnímu úřadu by mohl šéfovat Barančík

Novým předsedou Národního akreditačního úřadu, který dohlíží na kvalitu vysokých škol, by se mohl stát jeho dosavadní místopředseda Ivan Barančík. Ministerstvo školství včera odeslalo návrh na jeho jmenování vládě, která o něm musí rozhodnout. Dřívější předseda NAÚ Stanislav Labík loni v dubnu předčasně ve funkci skončil. Barančík od té doby úřad řídí prozatímně.

"

Íránský režim je se svou ozbrojenou paží Hizballáhem ve Venezuele a to je nepřijatelné.

Mike Pompeo

Americký ministr zahraničí kritizoval venezuelský režim Nicoláse Madura za podporu teroristických organizací, včetně šíitského hnutí Hizballáh.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Podle lordů je nápad na jejich stěhování směšný

Nápad na přestěhování horní komory britského parlamentu z Londýna do severoanglického Yorku, který zvažuje konzervativní vláda, je podle členů Sněmovny lordů směšný a může být ohrožením pro demokracii. Při pondělní debatě v horní komoře se na vládní návrh snesla ostrá kritika, řada zákonodárců si z iniciativy dělala legraci. Konzervativní zástupci nakonec připustili, že vláda ohledně potenciálního stěhování jen zvažuje možnosti a možná od nápadu upustí.

◼ ČÍNA

Bývalý šéf Interpolu jde do vězení na 13,5 roku

Meng Chung-wej, bývalý šéf mezinárodní policejní organizace Interpol, byl včera v Číně odsouzen k trestu 13,5 roku vězení za úplatkářství a zneužití moci. Verdikt vynesl soud v severočínském městě Tchien-ťin, který Mengovi rovněž udělil pokutu ve výši dvou milionů jüanů (6,55 milionu Kč). Ke svým činům se Meng loni v létě přiznal a včera soudu v Tchien-ťinu řekl, že se neplánuje proti rozsudku odvolat.

◼ NĚMECKO

Německo vyšetřuje Mitsubishi kvůli emisím

Německá prokuratura vyšetřuje japonskou automobilku Mitsubishi kvůli podezření z manipulace s emisemi naftových vozů. Prokuratura v rámci vyšetřování prohledala podnikatelské prostory Mitsubishi v různých částech Německa. Panuje podezření, že automobily značky Mitsubishi s naftovými motory o objemu 1,6 a 2,2 litru využívají nezákonný systém umožňující manipulaci s emisemi.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Londýn chce zpřísnit tresty pro odsouzené teroristy

Británie zavede přísnější tresty pro usvědčené teroristy a ukončí praxi jejich předčasného propouštění. Premiér Boris Johnson slíbil zpřísnění trestů za terorismus po listopadovém atentátu na mostě London Bridge, který si vyžádal dvě oběti. "Nesmyslný teroristický útok… nás donutil postavit se tváří v tvář kruté pravdě o tom, jak nakládáme s pachateli teroristických činů," uvedla v prohlášení ministryně vnitra Priti Patelová.

◼ ČESKO

Tendr na nákup letadla bude muset být zrušen

Ministerstvo obrany vyloučilo z tendru na nákup malého letadla pro přepravu ústavních činitelů všechny tři účastníky. Dva nesplnili požadované parametry a třetí úřadu oznámil, že nabízený stroj už nemá k dispozici. Ministerstvu nabídl letoun jiný, takovou změnu v průběhu tendru ale zákon neumožňuje. Soutěž tak bude muset být zrušena. Obrana počítala s tím, že za požadovaný stroj zaplatí asi 661 milionů korun bez DPH.

◼ ČESKO

Čeští vědci vyvinuli program mapující okolí černé díry

Vědci z Astronomického ústavu AV ČR vyvinuli program pomáhající mapovat nejbližší okolí černé díry. Využívá k tomu ozvěny rentgenového záření, jež do vesmíru vysílá materiál do ní padající. Program využili autoři studie, jež poprvé dynamiku jejího nejbližšího okolí zmapovala. Černá díra je objekt, jenž kolem sebe křiví čas a prostor takovým způsobem, že z něj neunikne ani světlo. Samotnou černou díru spatřit nelze, ale materiál do ní padající vytváří viditelný disk.

◼ ČESKO

V Troji shromáždili miliony pro australská zvířata

Na pomoc australským zvířatům postiženým rozsáhlými požáry vybrala pražská zoologická zahrada téměř 9,7 milionu korun. O stavu veřejné sbírky nazvané Pomáháme jim přežít včera informoval ředitel zahrady Miroslav Bobek. Rozsáhlé požáry, které propukly v Austrálii loni v září, sežehly území o rozloze větší, než je Česká republika. Plameny připravily o život 29 lidí a miliony zvířat, včetně ikonických koalů. Veřejnou sbírku vyhlásila zoologická zahrada v Troji 6. ledna.

◼ ČESKO

Homolka chce investovat 650 milionů korun

Pražská Nemocnice Na Homolce plánuje v příštích třech letech investice za 650 milionů korun. Pořídit by letos chtěla třeba novou magnetickou rezonanci, přístroje pro operace mozku či na měření sluchu při operacích nádorů vnitřního ucha. Investovat hodlá i do rekonstrukce oddělení chirurgie s navýšením jeho kapacity. Podle poslední zveřejněné výroční zprávy z roku 2018 měla nemocnice hospodářský výsledek 98 milionů korun.

◼ ČESKO

Zákon o obchodních firmách se výrazně mění

Sněmovna stvrdila rozsáhlou vládní novelu zákona o obchodních korporacích a dalších souvisejících zákonů. Na návrh Senátu do ní vložila volnější úpravu podmínek pro výplatu pevného podílu na zisku u společností s ručením omezeným. Předlohu dostane k podpisu prezident. Změna zákonů také umožní soudům rušit neaktivní firmy, což má bránit jejich možnému zneužití k podvodům.

◼ ČESKO

Za zastupování nemocných u soudu bude víc peněz

Advokáti dostanou víc peněz za opatrovnictví lidí, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit soudního řízení. Podle Ústavního soudu neexistuje rozumný důvod, aby advokáti jako opatrovníci indisponovaných dostávali nižší odměny oproti situaci, kdy vystupují jako soudem ustanovení zástupci například nemajetných lidí. Soud proto škrtl část advokátního tarifu, nález vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

◼ ČESKO

Rezignovala ředitelka Památníku Lidice

Ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, jež včera rezignovala, odmítá obvinění, že nectí fakta o Lidicích. Nemá už důvěru v ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), proto se rozhodla funkci složit, řekla včera. Zaměstnanci památníku Lehmannové vyjádřili podporu a uvedli, že musela čelit nátlaku, mimo jiné lidické organizace svazu bojovníků za svobodu.

◼ ČESKO

Sněmovna nebude jednat o odchodu Válkové

Opoziční TOP 09 neprosadila návrh, aby sněmovna jednala o odchodu poslankyně ANO Heleny Válkové z funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Při včerejších hlasováních o změnách programu nynější schůze dolní komora naopak kývla na to, že příští týden ve čtvrtek bude pokračovat debata o vzniku komise k možným vlivům autoritářských režimů na dění v Česku.

◼ ČESKO

Turisty v Číně ohrožuje plicní virus

Při cestě do čínského města Wu-chan radí české ministerstvo zahraničí kvůli šíření nového koronaviru preventivně používat ústní roušky a vyvarovat se míst s velkou hustotou lidí. Ministerstvo se obává, že by se kvůli nadcházejícím svátkům v Číně mohl virus dostat do dalších zemí, včetně Česka. Nový koronavirus napadající plíce už nakazil stovky lidí v Číně.

◼ SEVERNÍ KOREA

KLDR se už necítí vázána jadernými závazky

Severní Korea oznámila, že Spojené státy ignorovaly vypršení roční lhůty na jednání o denuklearizaci. Necítí se proto už vázána závazky zahrnujícími ukončení jaderných zkoušek a testů mezikontinentálních raket. Podle severokorejského činitele nebude denuklearizace Korejského poloostrova možná bez změny americké "nepřátelské politiky" vůči KLDR. USA žádají, aby se Pchjongjang vzdal vývoje jaderných zbraní, a teprve potom chtějí odvolat sankce.