Po úmrtí svého kamaráda a předsedy Senátu Jaroslava Kubery má teď šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil jiné starosti. Ale až skončí čas piety, bude zase muset vyjednávat o tom, koho jeho strana postaví do podzimních senátních voleb. Svoje kandidáty hodlá ODS představit do konce května. A podle informací HN by mezi nimi mohla být i výrazná jména, jako je dlouholetá poslankyně ODS Miroslava Němcová nebo někdejší předseda ODA a současný ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. "Jsme strana, kterou zase víc lidí vnímá jako rozumnou, takže tam i taková jména jsou," těší Vystrčila, ale dodává, že ještě není nic rozhodnuté.