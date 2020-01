Když přišlo ministerstvo financí se sedmiprocentní digitální daní, vypadalo to, že půjde o nekonfliktní příjem až pěti miliard do rozpočtu. Proti zdanění nadnárodních korporací nenamítal nic ani ten největší daňový liberál. Z hlediska vlády Andreje Babiše šlo o "trest" pro zlé a bohaté (člověk vlastně neví, co je teď horší) společnosti, které neplatí daně. Byl to způsob, jak doplnit rozpočet zvýšením daní a ještě k tomu získat potlesk českého voličstva. A kvůli praktikám řady nadnárodních firem, které se snaží vyhnout placení daní, o něm uvažují i jiné evropské státy.