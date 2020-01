Padesátiletý Renan Henry patří už do páté generace chovatelů ústřic v Bretani. Nyní se ale jeho farma dostala do potíží. Jeho ústřice přenášejí nebezpečný norovirus, který u lidí vyvolává zdravotní potíže. Henry tak musel dočasně zastavit prodej ústřic, které Francouzi často konzumují syrové. "Trvá nám minimálně tři roky, než pro potěšení lidí 'vychováme' ústřici. Proto je velmi těžké slyšet, že kvůli našim ústřicím jsou lidé nemocní. Je to pro nás psychicky velmi náročné," uvedl pro regionální deník Le Télégramme. Nyní má obavy o to, jak se mu podaří udržet nad vodou firmu s 50 zaměstnanci.