Evropa potřebuje posílit svoji digitální roli ve světě, aby mohla hrát globálně alespoň podobně silnou roli jako Spojené státy nebo Čína. Digitální ekonomika včetně práce s daty bude v globálním soupeření čím dál důležitější. "Evropská unie se potřebuje naučit používat svoji ekonomiku jako zbraň, hrát geoekonomicky," tvrdí Daniela Schwarzerová, šéfka think-tanku Německá rada pro mezinárodní vztahy (DGAP), v posledním čísle časopisu Berlin Policy Journal.

Evropští politici si toho, že by měli posílit nová odvětví ekonomiky, začínají být alespoň vědomi. Například podle německé kancléřky Angely Merkelové by Evropa měla najít své technologické slabosti a rychle je napravit. "Věřím, že v EU by se měly vyrábět čipy a baterie, měla by tu být moderní datová centra," řekla deníku Financial Times.