O dva měsíce více dostanou zájemci o koupi části areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě na podání závazné nabídky městu. Radnice zatím eviduje zájem čtveřice developerů. Město to uvedlo bez bližších podrobností. Dodalo, že se zájemci zatím jednalo nezávazně, k prodloužení lhůty pro podání nabídek došlo na jejich žádost. Opavská radnice chce prodat zhruba třetinu areálu o rozloze 110 tisíc metrů čtverečních. Vyrůst by na ní měly nové bytové domy. Podle primátora Tomáše Navrátila (ANO) by na místě mohlo být 250 až 300 nových bytů.