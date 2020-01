Výraz interpelace pochází z latinského slova interpellare, což znamená skákat do řeči, přerušovat dotazem. To je otravné, to nemáme rádi. A podle toho také interpelace v české sněmovně vypadají. Prázdné stoly poslanců, věčně chybějící premiér nebo ministři, pramalý zájem médií, nulový zájem veřejnosti. Interpelace v tomto podání jsou záživné zhruba jako umývání nádobí. Kdo může, vyhne se jim.