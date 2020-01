V sobotu pozdě večer na kongresu občanských demokratů Jaroslav Kubera ukazoval spolustraníkům, že za necelý den nachodil sedm a půl kilometru. Kolem krku měl šálu a říkal, že to "není žádná frajeřina", ale aby popocházením ven do mrazu na svoji oblíbenou cigaretu neumrzl. "Bohužel mi opět zřejmě vyhřezne plotna, ale já to nějak přežiju," postěžoval si naoko a jeho kolegové z ODS to brali jako obvyklou nadsázku energicky působícího předsedy Senátu. O to nečekanější ta zpráva byla. Včera dopoledne Kubera ve svých 72 letech zemřel.