Ekonom Tomáš Holub o sobě říká, že je náturou spíše optimista, ale jak se letos bude dařit českým domácnostem, vidí spíše střízlivě. "Pro běžného občana to bude velmi solidní rok," říká v rozhovoru pro HN. Coby odborník s mnohaletou praxí v předpovídání hospodářského vývoje očekává, že v tomto roce reálné příjmy domácností porostou. I když se nezaměstnanost nejspíš mírně zvýší a růst mezd zpomalí. Reálné důvody pro nástup recese Holub po prvním roce v nejužším vedení České národní banky nevidí. Proto varuje, aby si Češi hospodářský útlum nepřivodili sami tím, že podlehnou špatné náladě a budou se bát utrácet. "Určitě nebude důvod k panice. To ale neznamená, že nezapůsobí sentiment, spotřebitelská nálada je měkká psychologická věc. Doufejme, že se lidé nezaleknou a ekonomika nezpomalí víc, než by bylo nutné. To by nebylo žádoucí."