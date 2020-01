Pustit se do zprostředkování klidu zbraní a případně i mírového uspořádání v Libyi, kde se válčí nepřetržitě od pádu Muammara Kaddáfího v roce 2011, chce dost sebedůvěry − anebo přesvědčení, že takový pokus je prostě zapotřebí. V případě víkendového berlínského summitu a jeho hostitele Německa platí to druhé. Situace v málo lidnaté, ale na ropu a energetické zdroje bohaté zemi na strategickém místě Středozemí, přes které míří hlavní migrační trasy z Afriky i z Blízkého východu, vyhlíží už dlouho beznadějně. Proto by se v Evropě mohla v jiné podobě opakovat vlna uprchlíků známá z roku 2015.