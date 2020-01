Možná že nové koště dobře mete, ale staronové ještě líp, jak hned po svém zvolení místopředsedou ODS předvedl Alexandr Vondra. Jeho návrh, aby na Ostravsku vznikla základna americké armády, je přesně tou trefou do černého, která může občanským demokratům nastartovat nový růst preferencí. A to z řady důvodů.

Zaprvé je to nápad odvážný, principiální a nepopulistický. ODS se jím vrací k urputné bitvě o americký radar v Brdech, jejíž skrečování po nástupu prezidenta Baracka Obamy v roce 2009 se dnes jeví jako osudný impulz proruským silám v Česku a začátek odklonu od Západu k Východu. Není divu, že představa amerických vojáků v kraji ostravských chacharů, který je zatím vnímán jako bašta nostalgie po časech komunistického režimu, rozlítila doběla zrovna místopředsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou. A to je další plus návrhu: nejde v okoukaných kolejích opozičního antibabišismu. Irituje antiamerikanisty a putinovce, ale oficiálně prozápadnímu a proevropskému hnutí ANO Andreje Babiše by naopak vadit nemusel. Pokud ano, alespoň to bude muset přiznat.

Hlavně však Vondrovo volání po základně USA na Ostravsku stojí na dvou racionálních úvahách. Jednak české členství v NATO oceňuje v průzkumech zhruba 60 procent populace a každoroční Dny NATO v Ostravě a okolí navštěvuje kolem čtvrt milionu lidí. Na prohlídku strategického amerického bombardéru B-52 se loni na letišti v Mošnově stály fronty.

Takže potenciál podpory přítomnosti vojáků USA v Moravskoslezském kraji existuje, třeba i díky vzniku americké posádky Fort Trump v sousedním Polsku. Především by ale "Ostravaky" mělo přesvědčit, že regionu ohroženému útlumem těžby uhlí, zavíráním závodů a propouštěním může vojenská základna ekonomicky pomoci. Fort Chachar je zatím jen nápad. Přesto Vondra položil na stůl jasnou a čitelnou vizi, co lze čekat od případného volebního vítězství ODS v příštím roce.