Středočeské Hořovice, sedmitisícová obec u dálnice D5 mezi Prahou a Plzní, jsou podle některých legend rodištěm krále Jiřího z Poděbrad. Z názvu se odvíjí i slavné židovské jméno Horowitz a pobývali tam překladatel a průkopník českého jazyka Josef Dobrovský, básník Václav Hrabě nebo Magdalena Dobromila Rettigová, která měla se svou Domácí kuchařkou velký vliv na to, jak se Češi stravují. A do gastronomických dějin by se jednou mohla zapsat i zdejší restaurace Na Krétě, kde před rokem zahájil zkušební provoz své služby start-up It Is Paid, dnes známější pod názvem Qerko. Jeho cíl je prostý: zrychlit a zpříjemnit placení útraty v hospodách či barech tím, že proběhne přes mobil.