Zdá se, jako by prezident Miloš Zeman poněkud prozřel ve svých vztazích s Čínou. Nepřipojíme se ke škodolibému "my jsme to říkali" už v době, kdy tu byl na návštěvě čínský prezident Si Ťin-pching v roce 2016 a Zemanovo pročínské nadšení vrcholilo. Na ostražitosti před čínským autoritářským režimem a jeho praktikami se nic nemění, stejně jako na kritice toho, koho si prezident vybral za své poradce a komu v otázkách vztahů k Číně naslouchá a jakým letadlem se z Číny před léty vrátil.