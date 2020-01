Pražský hrad se ve zlém rozešel s ředitelem televize Barrandov Jaromírem Soukupem. Tým Miloše Zemana ukončil natáčení pravidelného čtvrtečního pořadu Týden s prezidentem, protože v něm už nevidí žádný potenciál. Spíš než pro Hrad je to problém pro dramaturgii stanice, které klesá sledovanost a funguje v nízkonákladovém režimu. Dlouhé rozhovory levně vyplnily čas a citovala je ostatní média. Voliči Miloše Zemana věděli, kde svého oblíbence najdou, a kritici obou aktérů pro změnu měli mate­riál na procvičování svého ostrovtipu. Teď musí vysílací čas vyplnit náhrady, prozatím to vypadá na jedenáct let starou americkou dokumentární sérii Proč letadla padají.