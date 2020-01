Do vedení ODS se po osmi letech vrací několikanásobný ministr Alexandr Vondra. Po loňském zvolení do Evropského parlamentu, kdy ho voliči vykroužkovali z patnáctého místa kandidátky na druhé, teď v sobotu na kongresu ODS oslovil také spolustraníky. V projevu zaujal plány na výstavbu Trumpovy letecké základny nebo dostavbu vnějšího okruhu Prahy. "Konečně něco konkrétního, to byl předsednický projev," zaznívalo z auditoria, Vondra následně získal nejvíc hlasů ze všech kandidátů na místopředsedu a gratulace přijímal ještě dlouho do sobotní noci. V rozhovoru pro Hospodářské noviny mluví o svém návratu, zahraniční politice i o tom, že pokud by ODS sestavovala vládu a chtěla ho v ní, nebránil by se.