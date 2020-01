Už jen několik málo dnů zbývá do tradičních oslav čínského nového roku. Letos je ale kalí obavy ze záhadného viru, který u nemocných způsobuje zatím vědci nepopsaný zápal plic. Oslavy nového roku přitom vždy doprovází přesuny milionů Číňanů, kteří se vydávají na návštěvu za svými příbuznými, ať už do jiných měst nebo do zahraničí. Zdravotnické úřady se proto obávají, že kvůli tomu by se virus mohl rychle rozšířit a možná způsobit i epidemii.