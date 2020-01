◼ HONGKONG

Policie používá novou taktiku proti demonstrantům

Hongkongská policie použila slzný plyn, aby rozehnala tisíce protivládních demonstrantů, kteří se shromáždili včera v parku v centru Hongkongu. Policie na demonstraci dohlížela od začátku a zasáhla, když se protest změnil v pochod. Policie zvolila novou taktiku − pořádkové síly se shromažďují v místě demonstrace ještě před jejím zahájením a prohledávají možné demonstranty. Intenzita protestů v Hongkongu za poslední týdny poklesla.

◼ ČESKO

Evropská komise proplatila Česku dvě pětiny dotací

Evropská komise ke konci loňského roku Česku proplatila 38 procent dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 232,6 miliardy korun z celkově přidělených 614 miliard korun. Smluvně zajištěno má Česko 490 miliard korun, tedy 80 procent. Podle analytiků se čerpání v porovnání s ostatními zeměmi zlepšuje. Na druhou stranu upozorňují, že malý podíl dotací jde na výstavbu infrastruktury a vyřízení žádostí je zbytečně komplikované.

◼ NĚMECKO

Německo je nejinovativnější ekonomikou světa

Nejvíce inovativní ekonomikou světa je nově Německo. Podle letošního žebříčku inovativnosti sestavovaného každoročně agenturou Bloomberg tak přerušilo šest let trvající nadvládu Jižní Koreje. Česká republika si podle osmého vydání této statistiky oproti loňsku polepšila o jednu pozici: je na 24. místě, a je tak nejinovativnější v rámci takzvané Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

◼ ČESKO

Zakázka k dálničním známkám se nezruší

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky nezruší. Bude se Státním fondem dopravní infrastruktury hledat cesty pro její zlevnění. Premiér Andrej Babiš (ANO) se chce kvůli pochybnostem kolem této zakázky setkat se zástupci velkých e-shopů. Programátoři v Česku se přitom domlouvají na vytvoření e-shopu na elektronické dálniční známky, který by měl stát dostat zdarma.

◼ ČESKO

V domově pro postižené zemřelo při požáru osm lidí

Při požáru v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku zemřelo v neděli osm klientů. Záchranáři na místě ošetřili 30 lidí, v nemocnicích jich zůstalo pět. Dva byli v neděli večer ve vážném stavu, jeden z nich bojoval o život a byl v kómatu. Příčinu ohně zjišťují kriminalisté, požár vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Podle vejprtské starostky Jitky Gavdunové (ODS) bylo zabezpečení budovy proti požáru nadstandardní.





"

Jsem připraven na dialog s USA

Nicolás Maduro

Venezuelský prezident také uvedl, že pokud by americký prezident Donald Trump zrušil sankce vůči Caracasu, mohly by Spojené státy těžit z venezuelského ropného bohatství. Madurovu vládu viní opozice i mezinárodní organizace z porušování lidských práv a také z kolapsu venezuelské ekonomiky. Opozici v čele s Juanem Guaidóem se však nedaří Madura přimět k demisi.

◼ ČESKO

Mladí řidiči zaviní každou desátou nehodu

Každou desátou dopravní nehodu zaviní mladí řidiči do 24 let. Jejich následky jsou přitom často tragičtější než u nehod zaviněných jinými řidiči. Podle odborníků je hlavní příčinou takových nehod zejména nezkušenost mladých šoférů v kombinaci s agresivním a mnohdy až nebezpečným jízdním stylem. Nehodovost mladých by se podle odborníků mohla snížit například zavedením povinného dohledu, stát nyní připravuje pro mladé řidiče řidičský průkaz na zkoušku.

◼ ČESKO

Policie navrhla podat obžalobu v kauze úhrad

Policie navrhla obžalovat podnikatele Romana Janouška a další čtyři lidi kvůli neoprávněným úhradám od zdravotních pojišťoven pro firmu Chambon. Dozorující státní zástupce Alexandr Dadam řekl, že návrh na podání obžaloby v kauze Chambon už obdržel. Jména obviněných Dadam neuvedl. Podle Dadama pětice obviněných neoprávněně od pojišťoven vylákala úhrady za laboratorní vyšetření. Škoda se pohybuje okolo 284 milionů korun.

◼ ČESKO

Čeští vědci odjeli zkoumat vliv klimatu na ledovce

Devět vědců z brněnské Masarykovy univerzity v pátek odjelo do Antarktidy. Budou sledovat například dopady klimatické změny na ledovce a antarktickou přírodu. Výprava se skládá ze sedmi Čechů, Slováka a Brita. Výprava měla na základnu na ostrově Jamese Rosse vyrazit v neděli, nakonec ale musela odjet o pět dní později. Důvodem je porucha lodi chilského námořnictva, která měla expedici přepravit z Punta Arenas na Antarktický poloostrov.

◼ ČESKO

KSČM rozhodne v březnu o lídrech pro krajské volby

Komunistická strana postaví samostatné kandidátky pro podzimní krajské volby ve všech regionech. Místopředseda KSČM Stanislav Grospič řekl, že to vyplývá z usnesení dosavadních okresních konferencí. Krajské konference kandidátky včetně lídrů stanoví během února. Ústřední výbor je pak bude schvalovat v březnu. Komunisté mají jednoho z celkem 13 hejtmanů, a to v Ústeckém kraji. Oldřich Bubeníček tam bude kandidovat znovu, pokud dostane nominaci kraje.

◼ ČESKO

Karolína Kokešová zvítězila v Miss Global

Nejkrásnější dívkou na mezinárodní soutěži Miss Global se v Mexiku stala Češka Karolína Kokešová. Letošní ročník Miss Global, která stojí ve stínu tradičnějších přehlídek jako je Miss World či Miss Universe, byl sedmým. Mexické finále provázely nejasnosti, problémy a průtahy.

"

Žádný příslušník ozbrojených sil USA nebyl při íránském útoku z 8. ledna zabit, několik se však léčilo kvůli příznakům otřesu mozku.

Bill Urban

mluvčí velitelství Ozbrojených sil USA pro Blízký východ

◼ ČESKO

Kandidáti na prezidenta v kampani chybovali

Většina kandidátů na hlavu státu z poslední prezidentské volby v roce 2018 chybovala ve financování kampaně. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí proto zahájil nebo zahájí kontrolu u šesti z celkem devíti platných prezidentských kandidátů. Kandidáti chybovali třeba v údajích o dárcích nebo nedodali včas některé materiály. Za chyby hrozí pokuta až půl milionu korun.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Psychiatři žádají od firem data o chování dětí na síti

Britští psychiatři vyzvali velké technologické společnosti jako Facebook či Twitter, aby jim poskytly anonymizovaná data potřebná k výzkumu o chování mladých lidí na sociálních sítích. Bez těchto údajů není podle Královské psychiatrické společnosti (RCP) možné určit zdravotní rizika spojená s nadměrným používáním sociálních sítí v mladém věku. Výzkum by měl být podle odborníků hrazen z digitální daně.

◼ ČÍNA

Čína má již více než 1,4 miliardy obyvatel

Počet obyvatel Číny překročil koncem loňského roku 1,4 miliardy. Stalo se tak i přesto, že porodnost v Číně klesla loni na nejnižší úroveň od založení Čínské lidové republiky v roce 1949. Porodnost v Číně se v posledních letech snižuje navzdory zrušení populační politiky, jež řadu let dovolovala čínským párům mít jen jedno dítě. Trend vyvolává obavy z rychlého stárnutí populace a s tím spojené situace, kdy menší skupina lidí v produktivním věku bude muset živit větší skupinu občanů v důchodu.

◼ MALTA

Šéf policie rezignoval kvůli kauze zavražděné novinářky

Velitel maltské policie Lawrence Cutajar podal v pátek demisi v souvislosti s případem zavraždění novinářky Daphne Caruanové Galiziové v roce 2017. Kvůli kauze už odstoupil někdejší premiér Joseph Muscat. O Cutajarově odchodu z funkce nyní informoval Muscatův nástupce v čele vlády ostrovního státu Robert Abela. Rodina zabité novinářky i další občané policii viní z nedbalosti při objasňování vraždy.

◼ ČESKO

Začíná práce na rychlodráze z Prahy do Drážďan

Správa železnic bude při projektové přípravě vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany spolupracovat s německými firmami DB Netz AG a DB Energie. Spolupráce, k níž strany uzavřely smlouvu, se soustřeďuje hlavně na úsek z Drážďan do Ústí nad Labem. Na trati bude možné jezdit rychlostí přes 300 km/h. Úsek, jehož klíčovou částí je přeshraniční tunel pod Krušnými horami, by měl stát kolem pěti miliard eur (125 miliard korun). Stavba by mohla začít za deset let.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Evropa chce s Británií obchodní dohodu

Dva týdny před odchodem Velké Británie z Evropské unie se v Bruselu naplno rozjíždějí debaty, o jakou dohodu s Londýnem bude usilovat zbývajících 27 zemí vzhledem ke krátkému období na její uzavření do konce roku. Někteří unijní činitelé tvrdí, že bude nutné soustředit se především na dojednání obchodní smlouvy, podle jiných není možné pominout ani další oblasti včetně těsné spolupráce v oblastech, jako jsou bezpečnost a obrana.

◼ ČESKO

K arcibiskupovi přibyl nový vikář pro ekonomiku

Pražská arcidiecéze má nově dva generální vikáře. Pomocný biskup Zdenek Wasserbauer se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a péčí o farnosti. Jan Balík bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost a charitu. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka rozdělil úkoly vikáře mezi dvě osoby proto, že v době ekonomické transformace církve narostla agenda generálního vikáře.

◼ USA

Trump oznámil, kdo ho bude hájit

Obhajobu amerického prezidenta Donalda Trumpa v nadcházejícím impeachmentovém procesu v Senátu povedou právní poradce Bílého domu Pat Cipollone a prezidentův právník Jay Sekulow. Sněmovna podala ústavní žalobu, ve které Trumpa viní ze zneužití úřadu a obstrukcí vůči Kongresu.

"

Je na nic přijet do Paříže a najít Louvre zavřený, ale podporuji je.

Turistka z Brazílie

komentuje páteční protest odpůrců reformy francouzského důchodového systému, kteří zablokovali vstup do nejnavštěvovanějšího muzea na světě, pařížského Louvru.

◼ POLSKO

Senát odmítl zákon, který podle kritiků oslabuje soudy

Horní komora polského parlamentu, Senát, odmítla sporný zákon upravující trestání soudců. Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost se ho snaží prosadit navzdory kritice, že oslabí nezávislost soudnictví. Sejm, dolní komora parlamentu, kde má vládní strana většinu, může rozhodnutí Senátu přehlasovat. Zákon podle odpůrců umožní trestat i odvolat neposlušné soudce, kteří se staví proti reformám prosazovaným vládou.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Nejrychlejší maratonci historie se utkají v Londýně

V dubnovém maratonu v Londýně se utkají dva nejrychlejší maratonci historie Eliud Kipchoge a Kenenisa Bekele. Jako jediní dokázali zaběhnout maraton pod dvě hodiny a dvě minuty. Kipchoge předloni v Berlíně vytvořil světový rekord 2:01:39, za nímž Bekele loni rovněž v Berlíně zaostal jen o dvě sekundy. Olympijský šampion Kipchoge se v té době chystal na pokus o zaběhnutí neoficiálního maratonu pod dvě hodiny, což se mu v říjnu ve Vídni podařilo.

◼ FRANCIE

Zemřel Tolkien mladší, syn autora Pána prstenů

Ve věku 95 let zemřel Christopher Tolkien, který se posledních několik desítek let věnoval literárnímu odkazu svého otce Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Narodil se v Leedsu a od 70. let žil v jižní Francii. K vydání připravil otcovy texty ze světa lidí, elfů, trpaslíků a skřetů Silmarillion, Nedokončené příběhy či Húrinovy děti. Syn slavného spisovatele vydal také dvanáctisvazkové Dějiny Středozemě, které v češtině zatím nevyšly.

◼ STROJÍRENSTVÍ

Škoda a Solaris dodaly první trolejbusy pro Francii

Francouzské město St. Etienne převzalo prvních pět trolejbusů, na jejichž výrobě se významně podílela plzeňská Škoda Electric. Tamní dopravní podnik postupně získá 22 nových vozidel s kompletní škodováckou elektrovýzbrojí. Škoda, která na zakázce spolupracuje s polským výrobcem autobusů Solaris, zajistila také finální montáž a odzkoušení všech nízkopodlažních vozů na plzeňských tratích, řekl mluvčí mateřské Škody Transportation Michal Tobrman.

◼ AUTA

Čínská Great Wall kupuje General Motors v Indii

Čínská automobilka Great Wall Motor se dohodla na koupi indické továrny amerického konkurenta General Motors (GM). Oznámily to firmy, finanční podmínky transakce nezveřejnily. Podle agentury Reuters čínský podnik za indický závod zaplatí asi 250 až 300 milionů dolarů (5,7 až 6,8 miliardy Kč). Čínští výrobci aut se teď snaží rozšiřovat aktivity v zahraničí kvůli slábnoucí poptávce na domácím trhu. Prodej aut v Číně se loni snížil o osm procent na 25,8 milionu.

◼ ELEKTROMOBILITA

VW se chystá koupit podíl v čínském výrobci baterií

Německý automobilový koncern Volkswagen se chystá koupit pětinový podíl v čínském výrobci baterií pro elektromobily Guoxuan High-tech. Vzhledem k tržní hodnotě společnosti Guoxuan High-tech zhruba 2,8 miliardy dolarů (přes 63 miliard Kč) by měla hodnota pětinového podílu činit kolem 560 milionů dolarů (téměř 13 miliard Kč). Volkswagen, největší zahraniční automobilka na čínském trhu, se k informacím odmítl vyjádřit.

◼ CESTOVNÍ RUCH

Invia předloni zvýšila tržby o pětinu

Největší cestovní agentura v Česku Invia.cz v roce 2018 zvýšila meziročně tržby o 21 procent na 826 milionů korun. V meziročním srovnání vykázala téměř shodný zisk 121 milionů korun. Firma, jež prodává zájezdy více než 300 cestovních kanceláří působících na českém a slovenském trhu, v roce 2018 zvýšila hodnotu prodaných služeb meziročně o 18 procent na 6,8 miliardy korun.

◼ MALOOBCHOD

Britské maloobchodní tržby klesly pět měsíců za sebou

Maloobchodní tržby v Británii se v prosinci překvapivě snížily, a to o 0,6 procenta. Pokles tak zaznamenaly už pátý měsíc za sebou, což je nejdelší série v záznamech, které sahají do roku 1996. Analytici podle průzkumu agentury Reuters předpokládali, že tržby vykážou v prosinci nárůst o půl procenta. Překvapivě slabé údaje o maloobchodu jsou další známkou ochabování ekonomiky, které by mohlo tento měsíc přimět britskou centrální banku ke snížení úrokových sazeb.