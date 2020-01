Místo v kokpitu letadla sedí český pilot před monitorem a sleduje, co se děje sto kilometrů daleko od něj. Řídí armádní dron ScanEagle, který se ve vzduchu udrží přes 20 hodin, vojáci se proto u jeho ovládání střídají. "Po hodině a půl mě nahrazuje kolega. Dalo by se vydržet déle, člověk by už ale jen tupě zíral a mohl by něco přehlédnout," popisuje jeden z pilotů, který musí zůstat v anonymitě.