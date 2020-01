Téměř před třiceti lety nastupovala Božena Jirků do organizace, která měla na účtě 17 tisíc korun. Dnes patří Nadace Charty 77 v Česku k největším svého druhu. Peníze vybírá od dárců, na státu je nezávislá. "Na to jsem docela pyšná. Nemám ráda pomlouvačné řeči o neziskovém sektoru, že získává peníze od státu a utrácí je. Není to tak," říká energická žena.

Během rozhovoru téměř každou odpověď doplňuje o příběhy lidí, kterým nadace pomohla, a dostane se v tématu jinam. Ale v tom, co říká, je vždy touha pomáhat.

HN: Kolik jste loni vybrali peněz?

Opakovaně, už několikátý rok, jsme dostali kolem šedesáti milionů. Máme čtyři pilíře příjmů. Jeden je Konto bariéry, které přinese třeba čtvrtinu peněz. Snažíme se ho udržovat. I když samozřejmě 40 tisíc dárců, které máme, postupně odchází. Musíme je doplňovat novými. Kvůli tomu děláme kampaně. Lidé zestárnou, jdou do důchodu. Měli trvalý příkaz na Konto bariéry, což je dneska úplně neobvyklá věc. Copak bychom uspěli s kampaní u mladých lidí, v níž po nich budeme chtít: Přispívej pravidelně 50 korun na Konto Bariéry? Mladý člověk chce vědět, kam to dáváme. Když ukáže televize reportáž o klukovi, který si tu u mě v kanceláři nasadí bionické ruce, vyndá z tašky pozoun a zahraje na něj, ráno ani nemůžu dojít do práce. Lidé mě cestou tahají za ruce a ptají se, kam mohou přispět. Většinou jsou to platby kartou, to znamená, že plátci jsou určitě mladší lidé.

HN: Jaké další zdroje máte?

Děláme charitu za třináct firem. Dají nám peníze a posílají žádosti, s nimiž se na ně lidé obracejí. Společně pak rozhodujeme. Třetím zdrojem je direct mail. Pošleme příběh, k němu dáme dárek. Já se nad tím vždycky zlobím. Rozešleme to třeba sto tisícům lidí. To víte, že mi třeba stovka z nich napíše: Paní Jirků, neposílejte mi cédéčko, šetřete, radši ty peníze dejte potřebným. Jenomže nám taková akce přinese strašně peněz, třeba devět milionů korun ročně. Ti, kdo dají peníze, se zařadí mezi dárce, které oslovujeme třikrát za rok. Z nich máme už 22 tisíc pravidelných dárců Konta bariéry. A poslední zdroj jsou sponzoři.