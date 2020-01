Paulina Raevová z Bulharska přišla do Česka před čtyřmi lety studovat doktorandské studium na ČVUT. Od té doby tu navíc také pracuje. Díky technickému zaměření svého oboru fotogeometrie a díky tomu, že do Česka už přijela se znalostí češtiny, nikdy nemusela práci dlouho hledat a její zkušenosti jsou jen dobré. I přesto se chce vrátit zpět. "Nemyslím si, že bych se doma měla hůř," říká třicetiletá geodetka, která návrat do Bulharska plánuje už dva roky. Zvažuje především to, kde se v Bulharsku usídlit. "Práce je tam všude dost." Podobných příběhů Bulharů, Rumunů a také Ukrajinců přibývá, především těch, kteří do Česka přijeli jen za prací.