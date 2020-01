Jeho život ukončila kulka do srdce ze zbraně nájemného vraha ve středu 21. února 2018. Jánu Kuciakovi bylo necelých osmadvacet let. Spolu s ním vrah v rodinném domku ve Veľké Mači zastřelil i jeho stejně starou snoubenku Martinu Kušnírovou. Kulkou do hlavy.