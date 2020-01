To jsou paradoxy. Přestože nikdy nic nezazpíval, Jamesi Bondovi vyšly desítky hudebních "best of". A skladbu k nejnovějšímu filmu o agentovi 007, jenž žádá své martini "protřepat, nemíchat", nazpívá osmnáctiletá Billie Eilish, která v rodných USA bude smět pít až za tři roky.