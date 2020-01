Alena Mornštajnová, s dívčím hlasem a očima posazenýma daleko od sebe, je lehce pověrčivá. Když se na začátku rozhovoru zmíní, že jí psaní nové knihy jde bez přepisování, spěšně dodá: "Abych to nezakřikla." A přesně si pamatuje, že to bylo před osmi lety, v pátek 13., kdy začala její spisovatelská kariéra. Tehdy se z e-mailu dozvěděla, že nakladatel, jemuž poslala svůj román Slepá mapa, který psala téměř jedenáct let, rukopis s nadšením přijímá a zařazuje ho k vydání.