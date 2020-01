Návrat europoslance Alexandra Vondry do nejvyšších pater strany a ladění taktiky pro nadcházející krajské, senátní, ale i sněmovní volby jsou nejočekávanější témata zítřejšího kongresu ODS. Koná se v novém sále pražského centra O2 universum a poprvé téměř za 30 let fungování strany nebude otevřený jen pro delegáty. Dorazit na něho mohou všichni členové strany − podobně jako minulý týden na fórum Pirátů. Jinak to však na velké změny u občanských demokratů nevypadá.