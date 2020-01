Většinou není těžké odejít z rodné země za prací, v případě Venezuely je to ale naopak. Osmadvacetiletou Marii Cortez brzdila napjatá politická situace a také úřady, centralizované do hlavního města Caracas. Do pražské firmy Storyous, která vytváří pokladní systémy pro gastronomické provozy, se dostala po složitém, skoro půlročním procesu.