Být připoután k mrtvole, to nezní příliš vábně. Nestojí o to asi nikdo, pokud tedy není člověkem velmi specifických sklonů. Argument, že je Velká Británie připoutána k mrtvole − k Evropské unii − a musí se od ní okamžitě odstřihnout, používali zastánci brexitu před referendem v roce 2016. A fungoval. EU tehdy skutečně stíhala jedna krize za druhou. Řecko málem chaoticky odešlo z eurozóny, ale nakonec kapitulovalo před požadavky věřitelů a podepsalo třetí záchranný program půjček. A proud migrantů a uprchlíků, kterých do států EU za pár měsíců přišlo více než milion, ustal jen několik týdnů před britským referendem v červnu roku 2016. Skutečně se mohlo zdát, že se nad unií smráká, že její členské země a bruselské instituce ztratily kontrolu nad situací. "Je na čase odpoutat se od EU, která selhává a nefunguje," prohlašoval dnešní premiér Boris Johnson, tehdejší lídr kampaně za brexit.