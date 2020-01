Zvnějšku to vypadá, že podstatou české politiky je generační konflikt. Dominantní část voličů dvou nejsilnějších partají pochází z opačných pólů věkového spektra. ANO má totální převahu v generaci 65 plus, kde ho chce volit už 45 procent lidí. Piráti dominují u nejmladších, v kategorii do 35 let mají 29 procent. A věková polarizace politiky se měsíc od měsíce zintenzivňuje.