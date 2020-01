◼ SLOVENSKO

Svědek u soudu se přiznal, že sledoval Kuciaka

Bývalý šéf kontrarozvědky slovenské civilní tajné služby SIS a někdejší novinář Peter Tóth ve středu u soudu řekl, že zorganizoval sledování novináře Jána Kuciaka a dalších reportérů. Zadavatelem podle něj byl podnikatel Marian Kočner, který čelí obžalobě z objednání Kuciakovy vraždy. Kočner se podle Tótha před ním při kritice žurnalistů vyjádřil, že by postačovalo zavraždit jednoho novináře a ostatní by se lekli, o Kuciakovi prý mluvil s nenávistí.

◼ ČESKO

Česko chce vypustit do vesmíru vlastní družice

Česko by mohlo do několika let vyslat do vesmíru vlastní družice. Pracovaly by ve prospěch aliančního satelitního centra SATCEN ČR, které provozuje česká tajná služba Vojenské zpravodajství (VZ). Za úkol má vyhodnocovat pro NATO, ale i pro českou armádu a české instituce, snímky a data z vesmíru či letadel. V rámci projektu národní družicové technologie se počítá s vysláním více družic větší velikosti, řekla mluvčí VZ Alžběta Riethofová.

◼ ČESKO

Žalobce navrhl prodloužit Rathovi vězení o 2,5 roku

Státní zástupce Jiří Pražák Krajskému soudu v Praze navrhl, aby bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi uložil za přijímání úplatků za zmanipulované veřejné zakázky Středočeského kraje a krajských nemocnic trest vězení nejméně na devět a půl roku. Pro Rathovy spoluobžalované − bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra Kotta − požaduje v druhé větvi jejich korupční kauzy 8,5 roku vězení.

◼ ČESKO

Ministerstvo zvažuje výpověď smlouvy Arrivě

Ministerstvo dopravy vyčíslilo za nedostatky ve vlacích pokutu pro firmu Arriva na 670 000 korun. Zváží výpověď smlouvy, pokud služby dopravce nebudou v dohodnuté kvalitě. Za měsíc provozu provedlo ministerstvo ve vlacích Arrivy 23 kontrol. Další sankce budou za zpoždění nebo nevypravení vlaků. Na sociálních sítích to uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Arrivě za problémy vyměřil pokutu už Liberecký kraj, vyčíslil ji na 815 000 korun.

"

Koaliční strany se shodly na tom, že by se dětské skupiny mohly přeměnit na jesle.

Jana Maláčová