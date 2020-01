Spojené státy americké a Čína, dvě supervelmoci, dospěly k závěru, že další stupňování napětí v obchodních vztazích by je mohlo značně poškodit. V úterý ve Washingtonu se dohodly, že zruší alespoň část dodatečných "sankčních cel", která na sebe během uplynulých skoro dvou let postupně uvalily. Experti to hodnotí jako "křehké příměří", které může být kdykoli porušeno − zájmy obou velmocí jsou stále rozdílné.